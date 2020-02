Amerikaan en Japanner overleden aan coronavirus

In het Chinese Wuhan is een Amerikaan overleden aan het coronavirus, aldus de Amerikaanse ambassade in China. Het zou om het eerste Amerikaanse dodelijke slachtoffer gaan. Bijna gelijktijdig meldt het Japanse nieuwsagentschap Kyodo dat ook een Japanner, van wie vermoed werd dat hij met het virus was besmet, in China is overleden.

“We kunnen bevestigen dat een Amerikaanse burger van 60 jaar die drager was van het coronavirus, is overleden in een ziekenhuis in Wuhan, China, op 6 februari”, aldus een verantwoordelijke van de ambassade van de Verenigde Staten in Peking.

De Japanner, een zestiger, was in Wuhan in het ziekenhuis opgenomen met een ernstige longontsteking, aldus Kyodo op gezag van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Van de man werd vermoed dat hij met het coronavirus was besmet. Zou dat bevestigd worden, zou hij het eerste Japanse slachtoffer zijn.

Op het cruiseschip de Diamond Princess is het nieuwe coronavirus bij nog drie mensen vastgesteld. Dat meldt het Japanse ministerie van Gezondheid bij de omroep NHK. Bij 64 mensen op het schip is het longvirus nu vastgesteld. Het schip ligt voor de Japanse kust bij de stad Yokohama.

Er zitten 3.700 mensen op het cruiseschip, 279 van hen zijn gecheckt omdat ze ziektesymptomen vertoonden. De mensen met het virus zijn van het schip gehaald en naar een ziekenhuis in Japan gebracht.

De passagiers zitten op het schip sinds woensdag veertien dagen in quarantaine.