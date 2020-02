Rockzanger Arno lijdt aan pancreaskanker: wat is het precies en wat zijn de overlevingskansen?

Rockzanger Arno Hintjens (70) lijdt aan pancreaskanker. Dat is een kanker van het spijsverteringsstelsel, die evenveel voorkomt bij mannen als vrouwen. De Stichting tegen Kanker gaat op een termijn van vijf jaar uit van een overlevingsgraad van twaalf procent.

LEES OOK. Zanger Arno (70) heeft pancreaskanker: “Het enige waar ik me zorgen over maak, zijn mijn twee kinderen”

“Begin november zei mijn vriendin op een dag dat ik geel zag”, aldus de 70-jarige rockzanger. “Ik ben naar mijn huisarts gegaan, en ze hebben mijn bloed onderzocht. Kort daarna kreeg ik telefoon. Ik moest meteen naar het ziekenhuis. Daar hebben ze pancreaskanker in een vroeg stadium vastgesteld.”

Pancreaskanker is een kanker van het spijsverteringsstelsel, waarbij de pancreas een klier is die mee de spijsvertering regelt. Volgens cijfers van de Stichting tegen Kanker tellen we in ons land jaarlijks zo'n 1.600 nieuwe gevallen, bij ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De gemiddelde leeftijd waarop de kanker opduikt, is rond de 70 jaar. Als oorzaak wordt onder meer roken en overgewicht naar voren geschoven, al bestaat daarover geen absolute duidelijkheid.

Foto: Stichting tegen Kanker

“De symptomen van pancreaskanker zijn atypisch”, staat nog te lezen op de website van de Stichting tegen Kanker. “Pijn in het bovenste deel van de buik die uitstraalt naar de rug. Een snelle verandering van de algemene toestand (gewichtsverlies, vermoeidheid...). Een vergeling (geelzucht) met donkere urine en een bleke stoelgang door de samendrukking van de galwegen. De door de lever aangemaakte gal kan niet in de darm lopen omdat de tumor zoveel plaats inneemt in de pancreas. Die geelzucht treedt geleidelijk op, zonder koorts of pijn. Dit gaat gepaard met een gebrek aan eetlust, met jeuk en gewichtsverlies.”

Wat overlevingskansen betreft, gaat de Stichting tegen Kanker op een termijn van vijf jaar uit van een overlevingsgraad van twaalf procent. Dat percentage ligt even hoog bij vrouwen als bij mannen. “Pancreaskanker ontwikkelt zich vaak discreet en kan de nabijgelegen organen snel binnendringen. Daarom is deze vorm van kanker ook zo ernstig”, aldus de Stichting tegen Kanker.