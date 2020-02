Iets te veel vertrouwd op Google Translate? Carrefour gaat de mist in met aankondiging

Brussel / Oudergem - “Je winkel verandert, deze straal zal niet beschikbaar zijn voor een paar dagen.” In het Vlaams-Brabantse Oudergem hangt een opvallende boodschap aan de ingang van de lokale Carrefour. De tekst die gericht is aan de klanten van de winkel staat vol foute taalconstructies.

“Beste klanten, je winkel verandert. Deze straal zal niet beschikbaar zijn voor een paar dagen, u zult snel vinden uw producten opnieuw tot uw beschikking!” Het vergt wat denkwerk, maar uit de boodschap valt af te leiden dat een aantal producten in de Oudergemse Carrefour een nieuwe plaats krijgen en daardoor even niet beschikbaar zijn. Vooral het woord ‘straal’ valt op, wellicht een ongelukkige vertaling van het franse woord ‘rayon’. De aankondiging besluit met: “We hebben allemaal excuses voor dit ongemak en wensen u een geweldige dag!” Een blind vertrouwen in Google Translate, dat levert soms bizarre taalconstructies op.