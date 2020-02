Donald Trump wacht niet lang met wraak: president ontslaat twee kroongetuigen uit impeachmentproces

Na zijn vrijspraak in het impeachmentproces heeft de Amerikaanse president Donald Trump een adviseur van de Nationale Veiligheidsraad, die tegen hem getuigd heeft, ontslagen van zijn functie in het Witte Huis.

Na zijn vrijspraak in het impeachmentproces heeft de Amerikaanse president Donald Trump een adviseur van de Nationale Veiligheidsraad, die tegen hem getuigd heeft, ontslagen van zijn functie in het Witte Huis. Ook Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, werd de laan uitgestuurd.

President Trump heeft niet lang gewacht met zijn wraak. Amper twee dagen nadat hij werd vrijgesproken in het impeachmentproces heeft hij twee kroongetuigen ontslagen. Luitenant-kolonel Alexander Vindman, die als Oekraïne-expert werkte in het Witte Huis, kreeg vrijdagmiddag te horen dat hij het gebouw moest verlaten. Hij werd uit het Witte Huis geëscorteerd. Volgens The Washington post zal hij overgeplaatst worden naar het Pentagon.

Vindman zelf had tegenover medewerkers al gezegd dat hij er rekening mee hield de komende weken naar het ministerie van Defensie terug te moeten keren, aldus de nieuwszender CNN. In principe kwam er maar in juli een einde aan de tweejarige opdracht van de 44-jarige officier in de Nationale Veiligheidsraad.

Ook Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, kreeg vrijdag te horen dat hij wordt teruggeroepen van zijn post. “Er werd mij vandaag verteld dat de president me onmiddellijk wil terugroepen als ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Europese Unie”, aldus de 62-jarige Sondland in een mededeling vrijdag. Hij bedankte de president alsnog voor de kans, en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo voor zijn continue ondersteuning. Wat zijn toekomstige rol zal zijn, is nog niet duidelijk.

Telefoongesprek

Vindman en Sondland hadden in november als getuige bij de verhoren in het afzettingsonderzoek de uitspraken van Trump tijdens een telefoontje met de Oekraïense president Volodimir Zelenski bekritiseerd. “Het was ongepast van de president om te vragen een onderzoek te openen naar een politieke tegenstander”, klonk het.

Vindman, de leidende Oekraïne-expert in de Nationale Veiligheidsdraad, had naar eigen zeggen live kunnen meeluisteren naar het telefoongesprek en zei dat hij toen “zijn oren niet kon geloven”.

Trump vrijgesproken

De Amerikaanse Senaat, waarin de Republikeinen van Trump de meerderheid hebben, had de president woensdag vrijgesproken van alle aanklachten in het impeachmentproces. Na een maandenlang onderzoek en een proces van bijna drie weken in de Senaat is het afzettingsproces daarmee voorbij. Aanleiding voor de procedure was de Oekraïne-affaire: Trump zou bij Zelenski aangedrongen hebben op een onderzoek tegen zijn Democratische rivaal Joe Biden, om de presidentsverkiezingen van later dit jaar in zijn voordeel te beïnvloeden.

De president maakt er geen geheim van dat de getuigenis van Vindman slecht is gevallen. “Ik ben niet blij met hem. Denk je dat ik soms blij met hem zou moeten zijn?”, zei Trump vrijdag.