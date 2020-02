Acht doden in Kazachstan door gevechten tussen dorpsbewoners

Zeker acht personen zijn om het leven gekomen bij confrontaties vrijdagavond tussen dorpsbewoners in het zuiden van Kazachstan. Er vielen ook tientallen gewonden, zegt minister van Binnenlandse Zaken Yerlan Toergoembajev zaterdag.

Volgens Toergoembajev waren er een driehonderdtal personen betrokken bij de gevechten in een dorp op drie uur rijden van Almaty, de grootste stad van het land. Er zouden een 47 verdachten opgepakt zijn bij de confrontaties, waarbij meer dan dertig huizen, voertuigen en winkels beschadigd werden, zegt de minister.

Bij een spoedbijeenkomst van de regering in hoofstad Nur-Sultan, het vroegere Astana, zei president Kassym-Jomart Tokajev dat de politie en de nationale garde de situatie momenteel onder controle hebben. De gevechten zouden plaatsgevonden hebben in het district Kordaï, in de provincie Jambil, aan de grens met Kirgizië.

De autoriteiten gaven geen verdere details over de omstandigheden van de gevechten. Maar incidenten tussen de Kazachse meerderheid en het Dungan-volk, een moslimminderheid die China ontvluchtte in de negentiende eeuw, zijn er schering en inslag. Op sociale media zijn beelden te zien van met stokken gewapende jongeren die op een weg stappen, omringd door huizen die in brand staan.

Een taxichauffeur die actief is tussen Kazachstan en Kirgizië, zei aan het Franse persagentschap AFP dat de ordediensten het dorp Masanchi volledig afgesloten hebben. Volgens de man, een zekere Bakytjan, zouden de gevechten begonnen zijn nadat een Dungan-man een oudere Kazach zou aangevallen hebben.