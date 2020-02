Franstalige opleidingen getroffen door Vlaams opleidingsverlof: honderden studenten zien cursus verstoord

De Franstalige instellingen zijn niet langer erkend in Vlaanderen voor de toekenning van opleidingsverlof. Honderden studenten zien hun cursus verstoord, staat zaterdag in Le Soir.

Sinds 1 september vervangt het Vlaams opleidingsverlof het Betaald Educatief Verlof. Elke werknemer in de private sector kan 125 uur opleidingsverlof opnemen zonder loonverlies. De Vlaamse overheid betaalt de loonkosten dan terug aan de werkgever.

Sinds enkele maanden duiken problemen op voor mensen die voor een Vlaamse werkgever werken en een cursus volgen bij een Franstalige instelling, in Brussel of Wallonië. Hun attesten voor opleidingsverlof worden niet meer als geldig erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Werknemers die in Vlaanderen aan de slag zijn, kunnen van het opleidingsverlof genieten als de opleidingsinstellingen zich drie maanden voor de opleiding hebben geregistreerd in de gegevensbank van het Vlaamse bestuur, en hebben bewezen dat hun opleidingen voldoen aan een reeks criteria die door de Vlaamse wetgeving zijn vastgelegd.

Quasi geen enkele Franstalige instelling slaagde daarin, door onwetendheid, vergetelheid of praktische onmogelijkheid, aldus Le Soir. Verschillende directeurs van Brusselse instellingen omschrijven de procedure als administratief erg zwaar, aangezien elke individuele opleidingsmodule in de gegevensbank moet worden ingeschreven.

In totaal zijn bijna 250 student-werknemers getroffen, aldus Ares (Académie de recherche et d’enseignement supérieur). Volgens de krant liggen die cijfers eerder aan de lage kant, afgaande op de realiteit die op het terrein wordt ervaren.

Er zijn vergaderingen tussen de verschillende bevoegde autoriteiten gepland om een oplossing te vinden. De Vlaamse regering bepaalde al een bijkomende termijn van drie maanden om de opleidingen te registreren.