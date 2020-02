Oud-Heverlee Leuven verhuurt de Thaise doelman Kawin Thamsatchanan (30) de volgende twee seizoenen aan de Japanse topklasser Hokkaido Consadole Sapporo. Dat maakte de 1B-club zaterdag bekend.

Thamsatchanan werd in januari 2018 door OHL weggehaald bij het Thaise Muangthong United. De 64-voudige international speelde in totaal 19 competitieduels voor de Leuvenaars. Dit seizoen kwam de Thai geen minuut in actie. (belga)