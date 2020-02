Ex-verdediger Club Brugge scoort schlemielige owngoal maar wint wel op het veld van AS Roma

Stefano Denswil (26) beleefde niet zijn leukste moment op een voetbalveld. De Nederlander in loondienst van de Italiaanse eersteklasser Bologna gleed nauwelijks twintig minuten ver een voorzet in eigen doel en bracht daarmee thuisploeg AS Roma langszij. Gelukkig voor de ex-verdediger van Club Brugge won zijn team alsnog op het veld van de Romeinen (2-3).

Denswil is bij Bologna uitgegroeid tot een bijna vaste waarde en stond dit seizoen voor de 15de keer aan de aftrap. Hij zag hoe Orsolini zijn team op voorsprong bracht. Maar vijf minuten later viel alles te herdoen. Kolarov bracht voor, Dzeko kon niet scoren maar de glijdende Denswil, die de bal wilde ontzetten, zag het leder schlemielig over de eigen doellijn hobbelen. Gelukkig voor de verdediger slaagde zijn ploegmaat Musa Barrow erin nog twee keer te scoren, de aansluitingstreffer van Mkytharian kwam te laat om de bezoekers van de zege te houden. Dankzij deze zege wipt Bologna naar de zesde plaats op zes punten van het als vijfde geklasseerde Roma. Dat liet de kans liggen om over Atalanta naar de vierde plaats te springen.

