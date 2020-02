Bart De Wever steekt de draak met verzender verdachte brief: “Pannenkoeken zullen smaken”

Deurne - Een onbekende veroorzaakte vrijdag heel wat tumult aan de woning van burgemeester Bart De Wever (N-VA). In een envelop zat een “verdachte inhoud”. Brandweer, politie en de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse, om wat later vals alarm zou blijken. De substantie in de envelop bleek bloem te zijn. De Wever kon er wel mee lachen op Instagram, zo bleek zaterdagochtend.

“Bedankt aan onze Secret Santa voor het pakje bloem. Iets te laat voor Lichtmis, maar de pannenkoeken zullen toch smaken”, zette hij bij een foto van zichzelf met een kopje bloem in de hand.

In 2012 trof De Wever nog een afgehakte varkenskop aan op de oprit van zijn woning. In 2017 gooide een onbekende een bijl door een raam en datzelfde jaar kreeg De Wever ook een omslag met een onbekend poeder toegestuurd. Toen wees het onderzoek uit dat het goedje ongevaarlijk was. En eind vorig jaar was er ook een schietpartij tegenover de woning, gelinkt aan het drugsmilieu.