Bernie Sanders en Pete Buttigieg onder vuur tijdens Democratisch debat: “Ik ben de enige niet-miljonair hier”

Het ging er hevig aan toe vrijdagavond tijdens het debat tussen de Democratische presidentskandidaten. Vooral Pete Buttigieg (38) en Bernie Sanders (78) kregen het vuur aan de schenen gelegd.

Het achtste debat tussen de Democraten vond plaats in New Hampshire, de Amerikaanse staat waar dinsdag de volgende voorverkiezing plaatsvindt. Het was een debat waarin vooral senator Bernie Sanders en rijzende ster Pete Buttigieg zichzelf moesten verdedigen, en tegelijkertijd zo veel meer spreektijd konden opeisen dan de rest. De twee staan schouder aan schouder in de peilingen, maar het was wel de homoseksuele Buttigieg die bij eerste voorverkiezing in Iowa nipt met de overwinning ging lopen. Ondanks de vele technische problemen.

De jonge, gematigde ‘Mayor Pete’ - zo laat hij zich noemen - is vastberaden “verandering naar Washington te brengen”. “We moeten de politiek van het verleden in het verleden laten” zei hij. “Amerika staat voor nieuwe uitdagingen, niet voor politici gevormd door beslissingen die zijn genomen in die grote, witte gebouwen.” Voormalig vice-president Joe Biden liet geen kans onbenut de kiezers eraan te herinneren dat hij wel tonnen ervaring heeft. Een gevoelige snaar bij de Democratische kiezers, want Buttigieg mag dan wel populair zijn, met zijn 38 jaar is hij géén ervaren rot in het vak. De andere vier kandidaten, de progressieve senator Elizabeth Warren, de gematigde senator Amy Klobuchar, zakenman Andrew Yang en miljardair Tom Steyer, slaagden er amper in om op te vallen tijdens het debat. Hun pogingen om ideeën onderuit te halen, draaiden meestal uit op meer aandacht voor de anderen.

Allen tegen Trump

De 78-jarige Sanders, die in een nek-aan-nekrace verwikkeld zit met Buttigigieg, kreeg vooral kritiek op zijn “te linkse ideeën”, zoals zijn plannen om het Amerikaanse zorgsysteem te hervormen. Sanders gaf zelf kritiek op de rijkdom van zijn medekandidaten. “De manier om mensen samen te brengen is een ??programma te presenteren dat werkt voor werknemers in dit land, niet voor de miljardairklasse”, zei hij. Waarop Buttigieg weer lik op stuk gaf door te zeggen dat hij de enige op het podium is die geen miljonair is

Het enige punt waarover alle kandidaten het met elkaar eens zijn, is dat de Republikeinse Trump een tweede termijn moet ontnomen worden. “Het maakt eigenlijk niet uit wie deze verdomde race wint, we lopen hem allemaal om Donald Trump te verslaan”, besloot Bernie Sanders.