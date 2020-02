Beroemde olifant “Big Tim” is niet meer: “Hij was zo bekend”

Een van de laatste reuzenolifanten, waarvan de slagtanden bijna de grond raken, is een natuurlijke dood gestorven in Kenia. Dat zegt de Kenya Wildlife Service (KWS). “Big Tim” werd 50 jaar oud en overleefde verschillende aanvallen.

“Big Tim was een van de laatste Afrikaanse olifanten met reusachtige slagtanden. De beroemde olifant stierf dinsdagmorgen op de leeftijd van 50 jaar”, zei KWS in een verklaring. De olifant is gestorven in het nationale park Amboseli in het zuiden van Kenia. Zijn lichaam zal worden tentoongesteld in het nationale museum in de hoofdstad Nairobi.

Foto: AFP

Verplichte halsband

“Hij was zo bekend en geliefd in ons land”, klinkt het nog bij KWS. Al zal niet iedereen rouwig zijn om zijn dood: de olifant overleefde drie aanvallen met speren door boeren, die hun oogst vaak vernield zagen door de gigant.

“Big Tim” werd ook om die reden gemonitord met een halsband: als hij een veld van boeren naderde, schoot een team in actie om hem tegen te houden. “Tijdens het eerste jaar heeft hij 183 keer geprobeerd om gewassen van boeren op te eten. Ongeveer de helft daarvan hebben we kunnen tegenhouden, hij was erg gewiekst in ons omzeilen.”

Volgens milieuactivisten leven er nog slechts enkele tientallen reuzenolifanten in Afrika, gewild door stropers om hun ivoor.