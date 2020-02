Ryanairvlucht uren vertraagd wegens … dutje van piloot

Een vertraagde vlucht is nooit fijn, maar soms kan de reden voor die vertraging wel erg frustrerend zijn voor de passagiers. Zo ook voor Eric en Véronique, die eind januari een vlucht wilden nemen van Lissabon naar Valencia. “We moesten om 7.50 uur vertrekken, maar we konden pas om 15 uur instappen.” De reden? De piloot was aan het slapen.

Het was pas tijdens het instappen, zeven uren na het geplande vertrek, dat de passagiers een verklaring kregen voor de vertraging. “De piloot vertelde ons heel eerlijk dat hij niet eerder had kunnen vertrekken omdat hij sliep”, zegt Eric Léonard aan DH. “Ik geef hem niet de schuld, hij moet een bepaald aantal uren rust nemen. Vanwege een storm in Spanje was zijn vliegtuig de avond ervoor pas om 23 uur geland in Valencia in plaats van om 19 uur. Hij is dus wettelijk in zijn recht.”

De passagiers hebben dus begrip voor de uitgelopen rustpauze van hun piloot, maar vinden wel dat Ryanair hier beter moet anticiperen. “Tijdens de volledige wachttijd kregen we een tegoedbon van vier euro per persoon. We kregen ook een formulier dat we moesten invullen als we een vergoeding willen claimen, maar het personeel kon niet garanderen dat het effectief betaald zou worden. Ze spreken van een geval van overmacht. Ik laat het er niet bij, dit is een intern organisatieprobleem, geen gevolg van slechte weersomstandigheden.”