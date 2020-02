Prins Harry volgt al jaren therapie om dood van moeder te verwerken

Prins Harry (35) is al drie jaar in therapie om het verlies van zijn moeder te verwerken. Dat meldt The Sun. De hertog van Sussex zou dat onthuld hebben tijdens zijn eerste openbare evenement sinds hij en Meghan Markle (38) afstand hebben genomen van hun koninklijke titels.

In 1997, het jaar waarin zijn moeder, prinses Diana, overleed, ging Harry al naar een therapeut om te leren omgaan met dat verlies. Een bron vertelt aan The Sun: “Harry sprak over geestelijke gezondheid en hoe hij de afgelopen drie jaar in therapie is geweest om nog steeds te proberen het trauma van het verliezen van zijn moeder te overwinnen.” Ook de heisa rond ‘Megxit’ kwam ter sprake. “Hij heeft gezegd dat het heel moeilijk is geweest voor hem en Meghan, maar hij heeft geen spijt van hun beslissing om als royals af te treden omdat hij zijn familie wil beschermen. Hij wil niet dat Meghan en hun zoon Archie meemaken wat hij als kind heeft meegemaakt.”

De emotionele onthulling kwam er tijdens een speech die Harry gaf op een investeringsevenement van de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase. Volgens Britse tabloids zou de prins (Harry behoudt die titel van bij geboorte) voor zo’n optreden gemakkelijk 400.000 Britse pond kunnen krijgen, omgerekend zo’n 470.000 euro.

Of dat ook effectief het geval is, is niet duidelijk. Wel staat vast dat het de eerste keer is sinds ‘Megxit’ dat de hertog en hertogin van Sussex zich op zo’n groot evenement vertonen. De twee krijgen geen dotaties meer sinds ze afstand deden van hun koninklijke titels en moet dus zelf geld verdienen. Commerciële deals lijken daarbij zeker een mogelijkheid. Al betekent dat niet dat het koppel snel op zwart zaad zal zitten. Hun gezamenlijke vermogen wordt geschat op een slordige 38 miljoen euro. Geld dat vooral komt uit de erfenis van Diana en van zijn in 2002 overleden overgrootmoeder, de Queen Mother.

