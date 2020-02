Huurprijzen Amsterdam van absurd naar absurder: 800 euro per maand voor kamer van 4 vierkante meter

Er past een tweepersoonsbed in. Net. Maar toch vraagt de verhuurder maar liefst 800 euro per maand voor “het gezellige kamertje in een geweldig appartement”. Het is het zoveelste bewijs dat de huurprijzen in Amsterdam echt wel de pan aan het uitswingen zijn.

Het appartement bevindt zich in de Tweede Jan van der Heijdenstraat. “We verhuren het slaapkamertje dat je in de plaatjes kunt zien”, schrijft de verhuurder, een vrouw, op Kamernet.nl. “Het is erg klein, ongeveer vier vierkante meter, maar de rest van het appartement is 65 vierkante meter. Zo groot dat iedereen zijn ruimte heeft.”

Huurders moeten wel beseffen dat in het appartement ook nog de zoon van de vriend van de verhuurder woont. “Hij is 23 en loopt stage op De Ceuvel, hij is erg respectvol, open, sociaal en sympathiek. Hij gaat in de babykamer slapen. Ik zelf ben programmeur en kom er af en toe werken. We zoeken dus iemand die bij ons past en die door de week in principe werkt.”

Bij de 800 euro maandelijkse huur komt ook nog eens 800 euro borg bij. “Maar in de huur zitten het gas, water en licht wel inbegrepen.”

En er is nog een addertje onder het gras, moesten er nog geïnteresseerden zijn: de kamer is maximaal voor zes maanden te huur.