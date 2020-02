Dader van aanslag op kinderrechtenactiviste Malala in Pakistan ontsnapt uit gevangenis

Een taliban die wegens de aanslag op kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai in de cel zat, is volgens mediaberichten ontsnapt. De vroegere leider van splintergroep Jamaat-ul-Ahrar, Ehsanullah Ehsan, kon al op 11 januari ontkomen, bericht de Engelstalige krant Dawn zaterdag. Ze verwijst naar een geluidsopname van de vermoedelijke voortvluchtige. Het Pakistaanse leger wil de ontsnapping bevestigen noch ontkennen.

Ehsan, die in het echt Liaqat Ali heet, heeft de aanslag op Malala bekend. De veiligheidsdiensten pakten hem op in 2017. In de audioboodschap zegt hij dat de Pakistaanse autoriteiten zich niet hebben gehouden aan een vroegere overeenkomst en dat hij daarom is gevlucht. Meer details vermeldt hij niet.

In oktober 2012 overvielen gemaskerde talibanstrijders de schoolbus van Malala in de Swatvallei. Ze schoten het toen vijftienjarige meisje in het hoofd, maar ze overleefde het.

Malala zet zich al jaren in voor onderwijs voor meisjes. Ze spreekt zich ook fel uit tegen het bittere regime van islamisten in haar thuisland. De taliban bedreigen Malala, die de Nobelprijs voor de Vrede won, nog steeds. Momenteel woont ze in Groot-Brittannië.