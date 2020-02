Standard-Club Brugge wordt komende woensdag herspeeld, Antwerp-Genk op donderdag gepland

De topper tussen Standard en Club Brugge wordt komende woensdag, drie dagen later dan voorzien, gespeeld. Antwerp-Genk wordt een dag later, op donderdag, ingehaald. Dat werd bevestigd door de Pro League. De twee matchen hadden zondag gespeeld moeten worden, maar werden net zoals de andere wedstrijden in 1A, 1B en 1ste amateurs afgelast door de doortocht van storm Ciara.