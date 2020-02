Schalke 04 en Benito Raman krijgen nieuwe klap in Duitse titelstrijd

Schalke 04 lijkt stilaan uitgeteld te raken in de Duitse titelstrijd. De club uit Gelsenkirchen kwam in de eigen Veltins Arena niet verder dan een schamele 1-1 tegen Paderborn, de laatste in de Bundesliga. Benito Raman speelde bij de thuisploeg de volledige wedstrijd.

Voor Schalke was het na een 6 op 15 absoluut van moeten tegen Paderborn. De thuisploeg kwam na een dik uur spelen ook op voorsprong dankzij Kutucu, maar Paderborn maakte er via Gjasula in de slotfase nog 1-1 van. Schalke komt daardoor voorlopig alleen op de vijfde plaats, maar het volgt nog steeds op zeven punten van leider Bayern München. De top vier komt bovendien later dit weekend nog in actie. Paderborn blijft laatste, maar nadert tot op één punt van Fortuna Düsseldorf en Werder Bremen.

Ook de Hertha BSC-Belgen kenden zaterdag geen geluk. Dedryck Boyata scoorde in een dolle slotfase wel op aangeven van Dodi Lukebakio, maar ze konden niet verhinderen dat Hertha met 1-3 de boot inging tegen Mainz. Een slechte zaak voor Hertha, want het blijft daardoor voorlopig op de gedeelde dertiende plaats staan en ziet Mainz - de nummer vijftien - tot op twee punten naderen.