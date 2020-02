Jonge bromfietser overleden na aanrijding in Estaimpuis

In het Henegouwse Estaimpuis, tussen Doornik en Moeskroen, is de bestuurder van een scooter vrijdagavond ingereden op een stilstaand voertuig. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar de jonge man in de loop van de nacht is overleden. Dat is vernomen van de lokale politie.

Om nog onbekende redenen verloor de bestuurder in de rue Reine Astrid in Néchin (Estaimpuis) de controle over zijn bromfiets en reed krachtig in op een voertuig. De politie voert een onderzoek naar de oorzaken van het ongeval.