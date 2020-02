Ook in Nederlandse Eredivisie afgelastingen vanwege storm Ciara

De vier wedstrijden van zondag in de Nederlandse Eredivisie gaan niet door. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB heeft de duels afgelast met het oog op de aangekondigde storm die op weg is naar de Lage Landen, zo bevestigde de KNVB zaterdag.

Het gaat om de duels FC Utrecht - Ajax, AZ - Feyenoord, Sparta Rotterdam - ADO Den Haag en FC Emmen - FC Twente. De KNVB zegt die beslissing te hebben genomen na uitvoerig overleg met de clubs, gemeenten en politie. Wegens de verwachte weersomstandigheden kan de veiligheid van supporters en spelers niet worden gegarandeerd. Ook de wedstrijden in het gehele landelijke amateurvoetbal gaan zondag niet door.

Ook in België zijn er zondag heel wat afgelastingen. In de Jupiler Pro League, Proximus League en de eerste klasse van de amateurs is er een algemene afgelasting. In alle Vlaamse provincies gaan de zondagvoormiddagwedstrijden normaal door, voor de zondagnamiddagwedstrijden wordt er ten laatste zondagochtend (10u) een beslissing genomen.