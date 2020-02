Aantal besmettingen met coronavirus stabiliseert: al vier dagen stabiel

Het aantal nieuwe besmettingen met het nieuwe coronavirus in China is aan het stabiliseren. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zaterdagavond. De WHO vindt de evolutie positief, maar het is te vroeg om te kunnen zeggen hoe de verspreiding van het virus zich verder zal ontwikkelen.

“Het aantal gerapporteerde gevallen is al vier dagen stabiel”, zei WHO-bestuurder Michael Ryan zaterdag. “Dat is goed nieuws en zou een indicatie kunnen zijn van de effectiviteit van de voorzorgsmaatregelen die zijn ingesteld.” Ryan blijft echter voorzichtig en waagt zich niet aan voorspellingen.

Het nieuwe coronavirus dat in december opdook, heeft in China al aan 722 mensen het leven gekost. Over heel het land zijn meer dan 34.500 personen ziek. Daarmee heeft het virus nu al meer doden geëist op het Chinese vasteland en in Hongkong dan het SARS-virus, dat in 2002-2003 zo’n 650 levens kostte. Ook in dertigtal andere landen en gebieden werden alles samen meer dan 300 gevallen van het nieuwe virus vastgesteld. De Chinese autoriteiten hebben de provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, grotendeels van de buitenwereld afgesloten.

De Franse regering raadde zaterdag alle onderdanen af om nog naar China te reizen, tenzij het om dwingende redenen echt nodig is. Ook alle verplaatsingen in de getroffen stad Wuhan en de provincie Hubei wordt formeel afgeraden.