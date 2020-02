Hele wereld lacht met foto van Donald Trump, deze Nederlander moet het ontgelden: “Stevige wind, maar m’n kapsel ziet er goed uit”

Een nieuwe foto van Donald Trump gaat de wereld rond. Nochtans heeft Het Witte Huis het beeld zélf verspreid. Op Twitter wordt gelachen met het kapsel van de Amerikaanse president en met de kleur van zijn gezicht. Een Nederlander, met nog geen 150 volgers die meelachte, kreeg de volle laag van Trump.

“OMG Amerika, dit is jullie president”, tweette Maarten Van der Linden. De Nederlander voegde nog de hashtags #teveelmakeup en #oranjegezicht toe. De foto was omgezet van kleur naar zwart-wit. Hij was een van de vele duizenden die de spot dreef met de Amerikaanse president, maar toch reageerde Trump nét op dit account. Van der Linden had nog geen 150 volgers.

“Nog meer fake news”, reageerde de president. “Dit is duidelijk gefotoshopt. Maar er stond een strakke wind en mijn kapsel ziet er toch goed uit? Alles om mij te vernederen.”