Prijzenslag voor hybride wagens: om boetes te vermijden, geven autoconstructeurs fikse kortingen

Om CO 2 -boetes van Europa te vermijden, zullen veel automerken dit jaar fikse kortingen geven op plug-in­hybrides. In de hoop zo meer wagens te kunnen verkopen die minder uitstoten. De Zwitserse zakenbank UBS voorspelt een prijzenslag. “Ze gaan die hybride auto’s wellicht agressief op de markt duwen.”

2020 is een scharnierjaar voor de autosector, nu de nieuwe Europese uitstootnormen ingaan. Wagens die dit jaar verkocht worden, mogen nog gemiddeld 95 gram CO 2 per kilometer uitstoten. Daarom kregen de ...