Leandro Trossard en Christian Kabasele delen de punten

Brighton & Hove Albion heeft zaterdag op de 26e speeldag in de Premier League 1-1 gelijkgespeeld tegen Watford. Rode Duivels Leandro Trossard (Brighton) en Christian Kabasele (Watford) speelden de hele wedstrijd.

Etienne Capoue veroverde de bal in het middenveld waardoor Abdoulaye Doucoure (19.) kon scoren. Mathew Ryan (ex-Club Brugge), die zijn honderdste wedstrijd in een Brighton-shirt speelde, was kansloos. Dankzij een eigen doelpunt van Adrian Mariappa (78.) wisten Trossard en co een punt thuis te houden.

Brighton staat vijftiende met 27 punten. Watford blijft in de degradatiezone met 24 punten.