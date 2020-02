Apple krijgt miljoenenboete voor opzettelijk vertragen van iPhones: praktijk nog steeds courant, zélfs met recente toestellen

Apple moet 25 miljoen euro boete betalen omdat het opzettelijk oudere iPhone-modellen vertraagde, zonder dat duidelijk te maken aan de consument. De boete werd opgelegd door de Franse concurrentiewaakhond.

Het technologiebedrijf bevestigde zelf al dat het sommige toestellen vertraagt, maar enkel om de levensduur van de toestellen te verlengen. Ook nu is dat nog het geval, zélfs met vrij recente modellen.

Veel klanten vermoedden al langer dat de iPhones trager werkten. Zij dachten dat het ging om klanten aan te moedigen een nieuw model te kopen. Dat laatste ontkende Apple, maar het zei in 2017 wel dat de lithium-ionbatterijen in de apparaten minder geschikt werden om piekstroombehoeften te leveren, naarmate ze ouder werden. Dat kan ertoe leiden dat een iPhone onverwacht wordt afgesloten om zijn elektronische componenten te beschermen.

Daarom bracht het bedrijf destijds nieuwe versies uit van besturingssoftware iOS, voor de toestellen iPhone 6, 6s en SE. Gebruikers ontdekten dat de toestellen inderdaad trager werkten naarmate ze ouder werden, maar plots weer sneller gingen nadat de batterij vervangen was.

Waar volgens de Franse toezichthouder had Apple de klanten op de hoogte moeten brengen van het effect. Dat heeft het intussen gedaan. Er is ook een mededeling op haar Franse website verschenen, met verontschuldigingen.

Nog steeds vertraagd

Toch vertraagt Apple nog steeds oudere toestellen, al gaat het soms zelfs om vrij recente modellen. Het gaat om de 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR. De instelling is alleen ingeschakeld als de batterij begint leeg te raken.