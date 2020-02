Hongaarse politie rolt fakenewsnetwerk op dat munt slaat uit coronavirus

De Hongaarse politie heeft zaterdag een netwerk van fakenews-websites ontmanteld. De websites beweerden dat er Hongaren waren gestorven door het coronavirus. De enige bedoeling was om veel bezoekers te lokken en zo geld te verdienen.

Een duo wordt ervan verdacht tientallen fakenewssites en Facebookpagina’s met nepnieuws te beheren. De politie toonde een voorbeeld van een titel: “37-jarige Hongaarse vrouw stierf in Boedapest, waarschijnlijk aan het coronavirus”.

De politie nam pc’s in beslag nadat het op verschillende plaatsen was binnengevallen. In Hongarije is nog geen enkel geval van de ziekte gemeld.