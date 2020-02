PSV heeft tegen Willem II eerste overwinning van dit jaar beet, Mike Trésor Ndayishimiye scoort knullig eigen doelpunt

PSV heeft zaterdag op de 22e speeldag in de Eredivisie met 3-0 gewonnen van Willem II. Het is de eerste overwinning dit jaar voor de ploeg uit Eindhoven, maar het was een Belg die wellicht nog het meeste opviel. Mike Trésor Ndayishimiye stond 90 minuten tussen de lijnen bij de bezoekers en scoorde in het slot een heel vreemd eigen doelpunt.

Dumfries scoorde in de eerste helft voor de thuisploeg op aangeven van Schwaab. Thomas verdubbelde de score voor PSV in de tweede helft. In de slotseconden scoorde Mike Trésor Ndayishimiye zijn vijfde doelpunt van het seizoen, maar wel in het verkeerde doel: hij maakte er op knullige wijze 3-0 van voor PSV.

Door deze overwinning komt PSV (39 ptn) tot op een puntje van Willem II (4e). Ajax staat aan de leiding met 50 punten. De wedstrijden van zondag werden afgelast vanwege storm Ciara.