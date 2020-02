Zelfs brieven met “verdacht poeder” en kogels in de bus gaan wennen

Velen waren het incident al vergeten, maar nog geen maand geleden troffen bijna alle Waalse ministers poederbrieven aan tussen hun post. Een dag later was het de beurt aan de kabinetten van de meeste federale ministers. Telkens kwamen de ordediensten ter plaatse. Afhankelijk van of de brief al geopend was of niet, mocht vaak urenlang niemand het gebouw binnen of buiten. Het bleek uiteindelijk vals alarm.

Vrijdag was het de beurt aan N-VA-voorzitter Bart De Wever. In de brievenbus van zijn woning in Deurne lag een enveloppe met “een verdachte inhoud”. Nadat de politie was gecontacteerd, werd de standaardprocedure opgestart. Civiele bescherming en brandweer kwamen ter plaatse. Rond het huis werd een perimeter ingesteld. Niet veel later bleek dat de inhoud van de brief ongevaarlijk was. Opnieuw veel hinder dus. En opnieuw vals alarm.

“Vervelend”, zo zegt de woordvoerder van De Wever. “Maar er zijn al zoveel incidenten geweest dat het uiteindelijk went.” Een lachende Antwerpse burgemeester postte zaterdagochtend op de sociale media zelfs een selfie. “Bedankt aan onze Secret Santa voor het pakje bloem. Iets te laat voor Lichtmis, maar de pannenkoeken zullen toch smaken.”

Bart De Wever postte deze foto op zijn Instagram. “Bedankt aan onze Secret Santa voor het pakje bloem.” rr

In 2012 lag op de oprit van De Wever nog een afgehakte varkenskop en drie jaar geleden gooide een onbekende een bijl door een raam. Het zijn de meest opvallende bedreigingen in een lange rij. Al in 2008 kreeg De Wever kogelbrieven. Aan zijn woning heeft de politie ook een tijd de wacht gehouden. Vandaag hangen camera’s in de buurt, maar het is niet zeker of dat voldoende zal zijn om een dader te identificeren. Als dat lukt, zijn de straffen niet min. De dader die in 2017 onder meer toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) met de dood bedreigde, werd veroordeeld tot een jaar cel.