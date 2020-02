Voetbal afgelast, scholen gesloten en mogelijk vertraging met trein en vliegtuig

Geen voetbal zondag in de Jupiler Pro League. De dreiging van storm Ciara heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) ertoe gedwongen alle wedstrijden af te gelasten. Standard – Club Brugge, Antwerp – Genk en Waasland-Beveren – KV Kortrijk worden volgende week woensdag en donderdag afgewerkt. Ook de wedstrijden in 1B en 1ste amateur zijn afgelast. Er werd ook beslist om over te gaan tot een algemene afgelasting van de elite jeugd op zondagvoormiddag. De veiligheidsdiensten konden naar eigen zeggen de veiligheid niet garanderen met voorspelde windstoten van meer dan honderd kilometer per uur en de bijhorende code oranje, aangegeven door de overheid.

“Paniek zaaien”

Maar in tegenstelling tot de KBVB dacht de organisatie van de Superprestige, dat vandaag in Merksplas plaatsvindt, gisteren niet onmiddellijk aan schrappen. “We gaan niet vooruitlopen op de zaken. Het heeft geen zin om nu al paniek te zaaien over een storm die er nog niet is. De cross gaat door en wanneer het onveilig zou worden, zullen wij de gepaste maatregelen nemen.”

Dat geldt niet voor organisatoren van evenementen in parken of bossen. Het Agentschap Natuur en Bos roept op om daar weg te blijven omdat daar – door de weinige wind de laatste tijd – nog heel wat kwetsbare takken hangen. De provincie Oost-Vlaanderen besliste vrijdag al om alle provinciale domeinen en bossen, zoals Puyenbroeck in Wachtebeke of De Gavers in Geraardsbergen, te sluiten. Ook de Valentijnrun in het Antwerpse Rivierenhof wordt daarom uitgesteld, en in Bokrijk zal het museum voor de Winterwandelingen ’s middags niet openen. De bezoekers van de Van Eyck-tentoonstelling in het MSK, aan de rand van het Gentse Citadelpark, worden dan weer met borden aan de ingang van het park gewaarschuwd.

NMBS en Brussels Airport

Ingrijpender dan de sluiting van de staketsels in Nieuwpoort en Blankenberge, of de mogelijke sluiting van de kermis in Mol, zijn de maatregelen van verschillende scholen. Zeker scholen in het Antwerpse die in de buurt van parken liggen, houden liever de deuren gesloten. De leerlingen krijgen maandag les op een andere locatie.

Voor pendelaars dreigen dan weer vertragingen. Spoormaatschappij NMBS nodigt de reizigers uit om hun verschillende communicatiekanalen te raadplegen bij het plannen van hun treinreis. Met het stormweer kan de NMBS op bepaalde delen van het netwerk de snelheid van haar treinen matigen, en het treinverkeer kan hinder ondervinden van obstakels op de sporen, zoals takken of andere voorwerpen.

Dezelfde problemen kunnen optreden op Brussels Airport. Daar werd gisteravond door enkele luchtvaartmaatschappijen beslist om een aantal vluchten te schrappen. Het gaat in totaal om 38 van Brussels Airlines, 14 van Lufthansa en ook bij British Airways, KLM en Eurowings worden vluchten geannuleerd. (red)