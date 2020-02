Twee Amerikaanse militairen door Afghaanse soldaat gedood

In Afghanistan heeft een Afghaanse soldaat zaterdag twee Amerikaanse militairen gedood en zes anderen verwond. De aanval deed zich voor in de provincie Nangarhar.

Een Afghaan, gekleed in een Afghaans legeruniform, opende met een machinegeweer het vuur op Amerikaanse en Afghaanse militairen die samen op patrouille waren, meldt het Amerikaanse leger. Het voegt er aan toe dat er nog steeds informatie wordt vergaard en dat het motief voor de schietpartij voorlopig nog niet gekend is.

Een anonieme bron binnen het Afghaanse ministerie van Defensie zei volgens The Washington Post dat de dader een Afghaanse soldaat is die in een dispuut was verwikkeld met de Amerikaanse strijdkrachten. Het gaat dus niet om een infiltrant van de taliban, aldus diezelfde bron.