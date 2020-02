Aantal doden corona overstijgt dodental SARS: al 813 mensen gestorven

Wereldwijd zijn nu al zeker 813 mensen gestorven als gevolg van het in december in China opgedoken coronavirus. Dat blijkt zondag uit nieuwe cijfers van de gezondheidsautoriteiten in de Chinese provincie Hubei. Met uitzondering van twee overlijdens vielen zo goed als alle doden op het Chinese vasteland.

Het zogenoemde Wuhan-virus eiste daarmee officieel al meer doden dan het SARS-virus, dat in 2002 en 2003 774 levens kostte.

Over heel China is volgens de meest recente cijfers sprake van 89 nieuwe overlijdens en 2.656 nieuwe besmettingen, waarvan het merendeel in Hubei. Het aantal bevestigde gevallen sinds de uitbraak van de epidemie staat in China op 33.738.

Naast China zijn intussen een twintigtal landen en regio’s getroffen maar er vielen tot hiertoe slechts twee overlijdens te betreuren buiten de Chinese landsgrenzen. Het gaat om een Chinese man op de Filipijnen en een man in Hongkong. Beide slachtoffers waren voordien in Hubei geweest.

Foto: Photo News

Foto: Photo News