Meisje (5) sterft na drinken van water, moeder gearresteerd

In de Amerikaanse staat Colorado is de vijfjarige Sophia Larson gestorven aan de gevolgen van een vergiftiging nadat ze van een flesje water dronk. In het water bleek methamfetamine te zitten, beter bekend als de sterk verslavende drug crystal meth.

Het incident dateert van eind december. Het meisje lag in bed toen ze plots dorst kreeg en op zoek ging naar water. Het kind dronk van een flesje dat ze zag staan en spuwde het water vrijwel meteen weer uit: het goedje smaakte vies. Wat het kind niet kon weten is dat haar 26-jarige moeder, Stephanie Alvarado, de fles wilde gebruiken als een geïmproviseerde waterpijp. In het water zat de harddrug crystal meth.

Op het moment van de feiten waren de moeder en nog twee neven van de vrouw aanwezig. Ze zagen alles gebeuren, maar grepen niet in. Pas toen het meisje hevig begon te hallucineren, drong het bij het gezelschap door dat er wat meer aan de hand was. Uit schrik gestraft te worden voor haar druggebruik - de moeder was eerder die dag nog haar job verloren om dezelfde reden - werden geen hulpdiensten verwittigd. In de plaats daarvan wikkelden ze Sophia in een deken om haar te kalmeren en gaven ze het kind melk te drinken. Ze overleefde het hele gebeuren niet.

Kindermishandeling

Alvarado en haar beide neven zijn gearresteerd en zitten in hechtenis. Ze worden beschuldigd van kindermishandeling die de dood tot gevolg heeft en het bezit van illegale middelen. Bij een huiszoeking vond de politie nog tal van andere drugs.

“Als ze haar naar het ziekenhuis hadden gebracht, had Sophia misschien nog geleefd. Ik mis haar elke seconde van de dag”, zegt de vader, Alec Larson, die al een jaar lang de voogdij deelde me Alvarado.