Google test abonnement om automatisch beste foto’s van gebruikers af te drukken

Google is momenteel een service aan het testen waarbij gebruikers van het online platform Google Foto’s elke maand een selectie van hun beste foto’s geprint ontvangen.

Google wil voorkomen dat de tientallen tot soms honderden foto’s die mensen op een maand tijd met hun smartphone maken, vergeten raken. Daarom wil het bedrijf een tool lanceren waarbij de beste foto’s geprint en aan huis geleverd worden. Gebruikers zouden zo’n abonnement al kunnen nemen voor 8 dollar per maand, omgerekend is dat zo’n 7,30 euro, voor ongeveer tien foto’s.

Hoe Google de foto’s gaat selecteren? Door de gebruikers eerst te laten definiëren of ze graag foto’s van dieren, landschappen of mensen willen ontvangen. Of een combinatie, dat kan ook.