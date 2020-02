Ciara belooft zondag lelijk huis te houden in België. Rukwinden tot 130 kilometer per uur kunnen heel wat schade veroorzaken en er zijn tal van maatregelen genomen. “We moeten dit au sérieux nemen”, waarschuwt weerman Frank Deboosere. Heb jij beelden gemaakt van de storm in jouw buurt zonder jezelf in gevaar te brengen? Stuur de beelden dan naar oproep@nieuwsblad.be.