Coronavirus: vliegtuig met terugkeerders uit Wuhan geland in Groot-Brittannië

Een Brits chartervliegtuig, met terugkeerders uit Wuhan, de miljoenenstad die zwaar getroffen is door het nieuwe coronavirus, is aangekomen in Groot-Brittannië. Het vliegtuig, met tweehonderd personen aan boord, landde zondag om 7.30 uur (8.30 uur in België), op de militaire luchthaven RAF Brize Norton, bij Oxford. Dat meldt het Britse persagentschap PA.