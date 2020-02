Aantal fietsers in Brussel nam in 2019 opnieuw toe

Brussel - In 2019 is het gebruik van de fiets in Brussel opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit tellingen van het Fietsobservatorium, uitgevoerd door de vzw Pro Velo op 26 kruispunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de ochtendspits in opdracht van Brussel Mobiliteit.

Vergeleken met 2018, is het aantal fietsers met 8,9 procent toegenomen. “Deze trend naar steeds meer fietsgebruik is sinds 2010 stijgende, met een gemiddeld jaarlijks percentage van +13 procent”, aldus Brussel Mobiliteit in een persbericht.

Opmerkelijk: bakfietsen maakten 4 procent uit van de getelde fietsen tijdens de ochtendspits, terwijl dat soort fietsen vijf jaar geleden nog nobele onbekenden waren in het Brusselse straatbeeld. In 2018 werden bakfietsen nog in 12 procent van de gevallen gekozen voor verplaatsingen van fietsende gezinnen met kinderen, terwijl ze in 2019 30 procent uitmaakten van de fietsen voor het vervoer van kinderen. De overige 70 procent zijn fietsen met kinderzitjes, volgfietsen met aanhangstang en halve fietsen of derde wielen.

In 2019 was 20 procent van de getelde fietsen een elektrische fiets. Dat aandeel was in 2018 nog 12 procent.

“We zien dat de Brusselse gezinnen in fietsen investeren om hun kinderen met de fiets naar school te brengen, en dat is goed nieuws”, aldus minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. “Dat bewijst dat het stelselmatig verbeteren van de infrastructuur zorgt voor meer gebruikers en een hoger veiligheidsgevoel bij de Brusselse fietsers. Er is nog veel werk voor de boeg: betere infrastructuur en veilige stalling moeten ervoor zorgen dat de fiets voor iedereen toegankelijk wordt, zeker in kansarme buurten.”

Pro Velo en Brussel Mobiliteit wijzen naar de Franklin Rooseveltlaan als het meest concrete voorbeeld van het belang van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur. “Door de inrichting van een afgescheiden fietspad, werd er in 2019 +68 procent meer gefietst dan in 2016”, klinkt het. Naast de aanleg van meer afgescheiden fietspaden, zegt Brussel Mobiliteit het verkeer in de wijken rustiger te willen maken, zodat de verschillende weggebruikers veilig de weg kunnen delen.

Uit de tellingen blijkt nog dat drie op de vier fietsers (75 procent) een helm droeg op de elektrische fiets. Voor alle fietsers bedroeg dat aandeel 59 procent. Ook had 74 procent een correcte fietsverlichting. Dertien procent fietste zonder verlichting, en nog eens 13 procent met gedeeltelijke verlichting. Tot slot was 77 procent van de fietsen vastgemaakt met een goed fietsslot.