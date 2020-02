Ook in het buitenland heel wat wedstrijden afgelast als gevolg van Ciara

Niet enkel in België zorgde storm Ciara voor een rist afgelastingen. Ook in het buitenland werden meerdere manifestaties afgelast, vaak om de veiligheid van de fans te garanderen. Onder anderen Manchester City zag zijn wedstrijd geannuleerd worden.

De zondagnamiddag om 15u30 voorziene Bundesliga-wedstrijd Borussia Mönchengladbach-Keulen is afgelast omwille van de aangekondigde storm. Dat hebben beide clubs bekendgemaakt op hun website. Er kan niet gegarandeerd worden dat de fans veilig thuis geraken na de wedstrijd, zo klinkt het. Het stadion was uitverkocht, er werden meer dan 50.000 supporters verwacht. Het is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijd ingehaald zal worden.

Ook Kevin De Bruyne moest als gevolg van Ciara niet in actie komen. De verplaatsing naar West Ham werd immers eveneens afgelast, net als meerdere wedstrijden in de WSL (Women’s Super League). Hierbij ook de derby tussen Arsenal en Tottenham waar meer dan 20.000 fans werden verwacht.

Ook in Nederland werden de vier voor vanmiddag geplande wedstrijden gecanceld. En ook hier stond de veiligheid van de fans centraal. Bijgevolg zullen Utrecht - Ajax, AZ - Feyenoord, Sparta - ADO Den Haag en Emmen - Twente vanmiddag niet doorgaan en op een latere datum gespeeld moeten worden.