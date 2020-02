Storm Ciara geselt Britse eilanden: hevige regenval, drie gewonden bij instorting dak van pub

Winterstorm Ciara heeft zondag hevige regenval veroorzaakt op de Britse eilanden, op zijn koers door Noord-Europa. In Schotland raakten drie personen gewond toen het dak van een pub instortte, bericht nieuwsagentschap PA. Ciara zou naar verwachting de sterkste storm zijn in het land sinds 2013, met windstoten tot 130 kilometer per uur.

LIVE. Storm Ciara in aantocht: rukwinden tot 130 km/uur mogelijk, grote kans op schade

De Britse meteorologische dienst waarschuwde voor overstromingen, maar ook voor rondvliegende voorwerpen en hoge golven in kustgebieden. Verschillende veerdiensten zijn geannuleerd.

Foto: AFP

De Duitse meteorologische dienst zei dat de storm, die daar de naam ‘Sabine’ kreeg, het noorden en centrale delen van het land in de loop van zondag zou bereiken. Maandagvoormiddag zou het zuiden van Duitsland aan de beurt zijn.

Deutsche Bahn, de spoorwegmaatschappij van het land, zei dat het verwachtte dat omgevallen bomen en beschadigde bovenleidingen het treinverkeer zouden verstoren. Ook de luchthavens van Frankfurt en Berlijn verwachten hinder van de storm.

Ciara deed België volgens het KMI aan om 10 uur zondagvoormiddag en zou het land ongeveer 24 uur in haar greep houden. Er worden windstoten verwacht tot 130 kilometer per uur.

De Nederlandse meteorologische dienst riep autobestuurders op om hun caravans thuis te laten. Net als in België zijn alle voetbalwedstrijden er in de hoogste klasse zondag geschrapt. Uit voorzorg annuleerde luchtvaartmaatschappij KLM tientallen Europese vluchten vanop de luchthaven van Schiphol. Ook in Zaventem zijn vluchten geschrapt.