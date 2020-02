Wanneer zal storm Ciara het hardst toeslaan?

Zondagavond worden er door storm Ciara in ons land rukwinden tussen 100 en 130 kilometer per uur verwacht. In geval van onweer kunnen die snelheden lokaal nog hoger liggen. De zwaarste neerslag zal in de loop van de late namiddag of avond vallen, tot 40 liter per vierkante meter, en dat kan wateroverlast veroorzaken.