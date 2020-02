NSZ trekt aan de alarmbel: “Elke week twee bakkers minder”

In tien jaar tijd is het aantal bakkers en banketbakkers met meer dan 14,5 procent gedaald, zo blijkt uit een analyse van zelfstandigenorganisatie NSZ op basis van cijfers van Statbel. “In 2018 waren er in België meer dan 1.000 bakkerijen minder dan in 2009”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Dat zijn bijna twee bakkers per week die verdwijnen.

In 2018 waren er nog 6.038 bakkerijen of banketbakkerijen in België. Dat zijn er 1.022 minder dan in 2009. “We stellen wel regionale verschillen vast”, aldus Mattheeuws. “In Vlaanderen en Wallonië zijn de cijfers sterk gedaald, met ongeveer 15 procent, maar in Brussel is de daling minder uitgesproken. Daar bedraagt ze slechts 5 procent. Toch is er één constante in de 3 regio’s: het aantal warme bakkers (-16%) daalt duidelijk sneller dan dat van koude bakkers (-12%). Dit kan onder andere verklaard worden door het zware werk.”

Broodautomaat grote meerwaarde

“Bakkers moeten zich zo veel mogelijk onderscheiden om te overleven”, zegt Mattheeuws. “Zo kunnen ze unieke broden en andere producten aanbieden, of kunnen ze inspelen op trends zoals glutenvrij en eiwitrijk brood.” Mattheeuws is ervan overtuigd dat ook bakkers hun klanten een beleving kunnen aanbieden door bijvoorbeeld proeverijen te organiseren. “Indien het mogelijk is, is het plaatsen van een broodautomaat ook een grote meerwaarde.”

Verder stelt het NSZ vast dat het steeds moeilijker is om bakkers te vinden die zich als zelfstandige willen vestigen of een bestaande bakkerij willen overnemen. “Het beroep van bakker wordt schaarser in ons land, maar het is ook een vergrijzend beroep. We pleiten er dan ook voor dat de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten alles in het werk stellen om meer jongeren op te leiden en aan te moedigen om te kiezen voor dit beroep. Het is een prachtige stiel en biedt heel veel mogelijkheden.”

Mattheeuws wijst verder op de rol van de overheid. Bakkerijen zijn een typisch voorbeeld van handel in de binnenstad. “Het is daarom noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze vlot bereikbaar zijn. Zoals alle zelfstandigen worden ook de bakkers geconfronteerd met tal van administratieve lasten en worden ze steeds strenger gecontroleerd door het FAVV. Te veel controle werkt voor vele bakkers demotiverend.”