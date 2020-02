Iran stelt ballistische korteafstandsraket voor, met motors van “nieuwe generatie”

De Iraanse Revolutionaire Garde, het ideologische leger van het Iraanse regime, heeft zondag een nieuwe ballistische korteafstandsraket voorgesteld, die volgens hen aangedreven wordt door een “nieuwe generatie” reactoren. De raket zou tot doel hebben om satellieten in een baan om de aarde te brengen.

Volgens de website van de Revolutionaire Garde, Sepahnews, is de Raad-500-raket uitgerust met nieuwe Zoheir-reactoren, geproduceerd met lichtere composietmaterialen dan de vorige modellen uit staal. De site stelde ook Salman-reactoren voor uit hetzelfde materiaal, maar uitgerust met een “mobiele straalpijp”, om satellieten de ruimte in te loodsen.

“De Raad is een raket van de nieuwe generatie, die de helft van een Fath-100-raket weegt, maar 200 kilometer verder reikt”, klinkt het op de website. De Fateh-100 is een grond-grondraket die in 2002 werd voorgesteld. De jongste generatie heeft een reikwijdte van 300 kilometer.

Generaal Hossein Salami van de Revolutionaire Garde stelde de raket en de reactoren voor aan de zijde van brigadegeneraal Amirali Hajizadeh, hoofd van de luchtmachtafdeling. Salami zei dat de mobiele straalpijp van de nieuwe reactor “een sprong voorwaarts is voor moderne rakettechnologie”. De nieuwe technologieën, die “minder dure, lichtere, snellere en preciezere” raketten mogelijk maakten, zouden kunnen gebruikt worden voor alle soorten Iraanse raketten, zei hij.

Het Westen is ongerust over het Iraanse satellietprogramma. Teheran van zijn kant zegt dat het geen plannen heeft om een kernwapen te ontwikkelen. Het zegt dat de ballistische en ruimtevaartprogramma’s wettelijk zijn en geen schending inhouden van de VN-resolutie.