Bitcoin stijgt boven de 10.000 dollar, hoogste niveau sinds oktober

Cryptomunt Bitcoin is zondag voor het eerst sinds oktober boven de 10.000 dollar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van cryptobeurs Bitstamp.

De bitcoin steeg 2,6 procent tot 10.179 dollar en maakte zo dit jaar al een winst van 40 procent. De bitcoin rondt de psychologisch betekenisvolle kaap van 10.000 dollar, nu ongerustheid over de impact van het coronavirus op de wereldeconomie afneemt en de aandelenbeurzen opveren. “De aantrekkingskracht van risicovolle investeringen neemt toe, nu er meer optimisme is dat de impact van het coronavirus beperkt zou blijven en dat China het netjes zal spelen met de VS in fase twee van de handelsbesprekingen”, zei Ed Moya, marktanalist van valutahandelaar Oanda aan het financiële nieuwsagentschap Bloomberg.