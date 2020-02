Qmusicpresentator aangevallen in Brussel: “Beetje vlees en bloed verloren, maar gsm kunnen verdedigen”

Vincent Fierens was op de terugweg van een concert van Liam Gallagher. Foto: Twitter Vincent Fierens

Qmusicpresentator Vincent Fierens is in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen aan de Kunstberg in Brussel. Dat meldt hij zelf op Twitter. “Dat wordt een mooi beeld op Kanaal 39 morgen.”

Fierens was naar een conctert van Liam Gallagher gegaan met z’n broer en een vriend toen ze rond twee uur aan de Kunstberg overvallen werden. “Drie jonge gasten vroegen onze gsm’s en portefeuilles. Toen we weigerden, ontstond er een gevecht dat hooguit 45sec heeft geduurd, schrijft hij. “Gevolg: vertrouwen in de mensheid kwijt, beetje vlees en bloed verloren, maar gsm en portefeuille met succes kunnen verdedigen. Fuckers.”