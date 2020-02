Napoli verliest ondanks assist van Dries Mertens in eigen huis van staartploeg Lecce

Lecce heeft zondag - wellicht onverhoopt - een uitstekende zaak gedaan in de strijd om het behoud in de Serie A. De club uit Apulië versloeg Napoli met 2-3 en komt zo opnieuw weg uit de degradatiezone. Napoli leek aan de beterhand na zeges tegen Juventus en Sampdoria, maar is nu terug bij af. Dries Mertens kwam aan de rust het veld op, maar hij kon het tij niet keren en liet in extra tijd nog de gelijkmaker liggen.

Napoli moest bij de rust achtervolgen nadat Lapadula er op het halfuur 0-1 van had gemaakt. Coach Gennaro Gattuso besloot om Mertens in de strijd te gooien en die inbreng loonde, want al na drie minuten gaf de Rode Duivel een assist aan Arkadiusz Milik: 1-1. Maar nadien ging het opnieuw bergaf.

Lecce kwam na een uur opnieuw op voorsprong via Lapadula en in de 82ste minuut werd het zowaar 1-3 via Mancosu. José Callejon kon bij het ingaan van de extra tijd nog de aansluitingstreffer scoren. Verder kwam Napoli niet meer, al liet Mertens in extra tijd nog een grote kans liggen: de eindstand was 2-3.

Napoli is na de 23ste speeldag pas 11de in de stand, maar volgt voorlopig op vier punten van de zesde plek. Aan die zesde plaats hangt een Europees ticket vast. Lecce is zeventiende met 22 punten en heeft dankzij de zege weer drie punten voorsprong op Genoa, dat eerder op de dag nochtans zelf had gewonnen van Cagliari. Genoa telt nu 19 punten en staat samen met Sampdoria (16 punten) en SPAL (15 punten) in de degradatiezone.