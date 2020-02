VIDEO. Deze schade heeft storm Ciara aangericht: stellingen waaien om, combi verpletterd door boom

Storm Ciara raast door het land met rukwinden tot 130 kilometer per uur. Door het noodweer zijn voetbalwedstrijden en evenementen afgelast, parken blijven gesloten en talloze vluchten zijn afgeschaft of vertraagd. De storm veroorzaakt ook heel wat schade. In Brussel kwam een stuk van de gevel van een flatgebouw naar beneden, een politiecombi werd in Mortsel verpletterd door een omgewaaide boom en in de Gasmeterlaan in Gent kwam een stelling naar beneden. Volg hier het laatste nieuws over de storm.