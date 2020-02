Twee Belgische inwoners teruggekeerd uit China en in quarantaine geplaatst

Twee mensen die in België wonen zijn zondag teruggekeerd uit het door het coronavirus geteisterde China. Ze kwamen met een door de Britse overheid georganiseerde repatriëringsvlucht. Dat meldt de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid zondagavond. De twee nieuwkomers worden in een aparte, strikte quarantaine geplaatst.

Twee inwoners uit ons land lieten aan de FOD Buitenlandse Zaken weten dat ze gebruik wilden maken van deze mogelijkheid om China te verlaten. De levensomstandigheden in de stad Wuhan worden immers met de dag moeilijker, aldus Volksgezondheid.

Ook onder andere Nederland en Duitsland maakten van de vlucht gebruik om een groep landgenoten uit Wuhan naar huis te halen. De terugvlucht en het transport werden georganiseerd door het Belgische ministerie van Defensie, in samenwerking met de Britse, Duitse en Nederlandse collega’s. De vlucht uit Wuhan maakte een eerste tussenlanding in Groot-Brittannië en vloog vervolgens door naar Berlijn om uiteindelijk te landen in Nederland. Voor en tijdens de vlucht werden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen onder toezicht van een medisch team.

De twee inwoners uit België zijn in Nederland opgehaald door een team van het Belgische ministerie van Defensie, dat hen in alle veiligheid over de weg vervoerde naar het militair hospitaal van Neder-over-Heembeek.

Daar verblijven ook acht van de negen eerder teruggekeerde Belgen tot het einde van hun quarantaine. De negende persoon, de enige die positief testte op het nieuwe coronavirus, verblijft in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.

De twee nieuwkomers worden volgens Volksgezondheid in een aparte, strikte quarantaine geplaatst, afgescheiden van de groep van acht die negatief testte op het coronavirus. De twee zijn een Belg en een persoon met een andere Europese nationaliteit die in België woont. Beiden verkeren volgens Volksgezondheid in goede gezondheid en vertonen geen symptomen. Het referentielaboratorium van de KU Leuven zal hen nu testen om elk risico uit te sluiten.

Op dit moment is er in ons land sprake van één bevestigde besmetting met het nieuwe coronavirus.