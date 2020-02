Real-trainer Zidane: “Hopelijk zien we Eden Hazard volgende week op het veld”

Real Madrid won zondag opnieuw zonder Eden Hazard. De Rode Duivel traint zonder problemen mee met De Koninklijke, maar coach Zinédine Zidane wil niets riskeren met z’n topaankoop.

“Vandaag was nog niet het moment voor Hazard”, zei de Fransman na de 1-4-overwinning van zijn ploeg op het veld van Osasuna. “We hebben een lange week voor de boeg, dus we hopen hem daarna op het veld te zien.”

Zidane verwees daarmee naar de competitiewedstrijd van komende zondag tegen Celta de Vigo. Op training kende de Rode Duivel de voorbije week geen ongemakken, maar in Madrid willen ze niets riskeren met de man van 100 miljoen. In Spanje klinkt het zelfs dat Real Hazard vooral topfit wil hebben voor de heenwedstrijd in de Champions League tegen Man City op 26 februari.

Hazard miste tot nu toe zestien wedstrijden door een scheurtje in de enkel. Dat zijn drie wedstrijden meer dan hij tot nu toe speelde voor Real. De aanvaller kwam daarin slechts één keer tot scoren.