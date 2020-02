In hun jacht op handtekeningen van de belangrijkste acteurs uit de Harry Potter-films én van schrijfster J.K. Rowling hebben Izegemnaar Dieter Vanderheeren en Tieltenaar Bart Meese in Londen niemand minder dan hoofdrolspeler Daniel Radcliffe weten te strikken.

“Hij speelde er mee in een theaterstuk in The Old Vic en maakte na afloop enkele minuten tijd vrij om ons het project te laten uitleggen en het boek te tekenen dat we willen veilen voor Make-A-Wish ...