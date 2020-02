Christian Benteke kan toch nog wat hij al lang niet meer deed, een goal scoren: “Mijn moeilijkste periode in Engeland”

Er was een blunder van Everton-doelman Jordan Pickford voor nodig, maar Christian Benteke scoorde afgelopen weekend eindelijk zijn eerste doelpunt van het seizoen voor Crystal Palace. ‘Big Ben’ slaakte een zucht van opluchting.

Benteke stond al sinds 21 april 2019 droog. Toen scoorde hij zijn enige doelpunt van 2018/19 na bijna een jaar zonder goal. Nu was de 29-jarige spits er dus iets eerder bij, namelijk na 289 dagen. In z’n 100ste Premier League-optreden voor de Eagles werd Benteke in de diepte gestuurd door Wilfried Zaha. De Belg legde de bal goed, schoot naar de korte hoek en zag de bal onder het lichaam van Pickford - de Engelse nummer één - in doel verdwijnen.

Crystal Palace verloor uiteindelijk met 3-1, maar er viel een zware last van Benteke’s schouders. “Tot dat moment zat ik in de moeilijkste periode uit mijn carrière in Engeland”, klonk het na afloop. “Ik was dus heel blij dat ik eindelijk nog eens kon scoren. Maar we konden niet winnen en dus zijn we triest.”

In de Premier League blijven Benteke en de Eagles namelijk in de gevarenzone. Met 30 punten staan ze er slechts zes boven een degradatieplaats. Volgende opdracht? Een thuismatch tegen Newcastle United, binnen twee weken.