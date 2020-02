Matz Sels en Straatsburg houden de drie punten thuis tegen Reims

In Frankrijk hebben Matz Sels en Straatsburg zondag de drie punten thuisgehouden na een 3-0 overwinning tegen Reims op de 24e speeldag van de Ligue 1.

Het was wachten tot de tweede helft voor het openingsdoelpunt. Stefan Mitrovic werkte de bal op hoekschop tot bij Aleksander Djiku, die van dichtbij de 1-0 op het bord zette (50.). Het verschil bleef slechts één doelpunt tot Waris Majeed de zege in de 82e minuut volledig leek veilig te stellen. Diep in de toegevoegde tijd diepte Kenny Lala de score, vanop de stip, nog uit tot 3-0. Bij de bezoekers bleef Thomas Foket de hele wedstrijd op de bank.