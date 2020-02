Moeizame ochtendspits door storm Ciara: “Sta wat vroeger op, kans groot dat er vertragingen zijn”

Het hoogtepunt van storm Ciara wordt pas vanavond rond 22 uur verwacht, toch zal er morgen mogelijk nog hinder zijn. Ook voor maandagochtend wordt regenachtig weer met veel wind voorspeld. De code oranje schaalt het KMI morgenochtend bij naar code geel. “Sta wat vroeger op, want de kans dat je wat langer over de weg naar je werk doet is groot”, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum.

Morgenochtend kunnen er nog steeds rukwinden zijn en kan het ook regenen. “Waar het verkeer in de soep zou kunnen draaien, valt moeilijk te voorspellen”, zegt Peter Bruyninckx. “Maar in stormweer is het sowieso moeilijker rijden dan gewoonlijk. Dat kan al vertragingen veroorzaken. Het risico op ongevallen is ook groter, waardoor er nog meer file ontstaat.”

LEES OOK. Bekijk hier welke schade storm Ciara al heeft aangericht in jouw provincie (+)

En dan is er nog de komende nacht. “We weten ook niet wat er nog allemaal losgerukt wordt en wat er nog op de weg belandt. Zondag zijn er al tien bomen op de snelweg gevallen. In het weekend veroorzaakt dat geen enorme files, maar op maandagochtend misschien wel. Ook die factor speelt mee.”

“Daarom is het verstandig voor wie morgen de weg op gaat om wat vroeger op te staan en in te schatten waar er vertragingen zijn”, besluit Bruyninckx.